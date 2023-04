(Di mercoledì 5 aprile 2023) Negli incontri che ci sono stati in questi giorni, Ceferin e tutta l’sono stati abbastanza chiari contro i club dellaNegli incontri che ci sono stati in questi giorni, Ceferin e tutta l’sono stati abbastanza chiari contro i club della. Le tre squadre: Barcellona, Real Madrid e la stessa Juventus sono davanti a un. Lasciare laoppure essere estromesse dallaLeague. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ValePieraccini : Il discorso è diverso, cara @Gazzetta_it: è UEFA ad essere davanti ad un bivio, anzi davanti ad un tunnel. Che term… - davtrix1970 : RT @CalcioFinanza: #Superlega al bivio tra l'ipotesi sanzioni da parte della #UEFA e l'obiettivo di fare partire il nuovo torneo entro la s… - ultima22222 : RT @CalcioFinanza: #Superlega al bivio tra l'ipotesi sanzioni da parte della #UEFA e l'obiettivo di fare partire il nuovo torneo entro la s… - fabripaojuve : RT @CalcioFinanza: #Superlega al bivio tra l'ipotesi sanzioni da parte della #UEFA e l'obiettivo di fare partire il nuovo torneo entro la s… - SOS_JUVE : RT @CalcioFinanza: #Superlega al bivio tra l'ipotesi sanzioni da parte della #UEFA e l'obiettivo di fare partire il nuovo torneo entro la s… -

La Juve è a un, anche perchée processi sono collegati a filo doppio, scrive la Gazzetta. 'L'Uefa indaga in parallelo con Figc e procura di Torino. Ha il potere di non ammettere nelle ......45 Nardò basketball - Trapani 101 - 86 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 17:00 Monza - Firenze 3 - 0 19:30 Vallefoglia - Novara 1 - 3 Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY -19:30 Verona - ......15 Irlanda - Francia 32 - 19 17:45 Scozia - Galles 35 - 7 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 20:30 Macerata - Monza 0 - 3 VOLLEY -18:00 Latina - Monza 1 - 3 CALCIO - SERIE A 12:30 Udinese - ...

Superlega e il bivio UEFA: stop o niente Champions Calcio News 24

Superlega sanzioni UEFA, A22 attende il pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Ue, mentre sullo sfondo ci sono le sanzioni UEFA ...Play Off, prova di forza gialloblù in gara 3 dei quarti: 3-1 su Monza e 2-1 nella serie Matey Kaziyski (best scorer ed mvp del match) scardina il muro brianzolo nel corso del quarto set (foto Trabalza ...