Superbonus | Senato approva decreto

(Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – Il Senato approva il decreto Superbonus, di cessione dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus e da altri bonus edilizi, su cui il governo aveva posto la questione di fiducia. Novantaquattro i voti favorevoli, 72 quelli contrari, 2 gli astenuti. Erano 168 i Senatori presenti, 168 i votanti, ad 84 fissata la maggioranza. La votazione si è svolta per chiama nominale con appello. Il decreto era stato approvato ieri dalla Camera dei deputati. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ??? DL 11/2023 SU #CESSIONEDELCREDITO GIÀ CONVERTITO Con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti, l'aula del… - fattoquotidiano : Superbonus, al Senato via libera definitivo al decreto. M5s: “Osceno, la fretta è per Pasqua?”. Pd: “Non risolve il… - Agenzia_Ansa : Via libera dall'Aula del Senato al dl Superbonus con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento… - bar_del_porto : RT @MariaDomenicaC4: Il decreto #Superbonus approvato a colpi di fiducia al Senato rappresenta l'ennesimo schiaffo di questo governo a citt… - melo_1970 : RT @MariaDomenicaC4: Il decreto #Superbonus approvato a colpi di fiducia al Senato rappresenta l'ennesimo schiaffo di questo governo a citt… -

Dal Senato ok al decreto Superbonus, scattano le novità ...dal Parlamento al decreto Superbonus che, dal 17 febbraio, ha bloccato i meccanismi di sconto e cessione per tutte le agevolazioni edilizie. Il testo ha incassato oggi la fiducia anche in Senato con ... Dl Superbonus, ok definitivo del Senato 18.40 Dl Superbonus, ok definitivo del Senato Via libera definitivo del Senato al Dl Superbonus con l'approvazione della fiducia chiesta dal Governo sul testo approvato ieri dalla Camera. 94 i voti favorevoli,72 contrari,2 astenuti. Il Dl vieta la possibilità di usufruire ... Da Senato ok al Superbonus, scattano le novità ...dal Parlamento al decreto Superbonus che, dal 17 febbraio, ha bloccato i meccanismi di sconto e cessione per tutte le agevolazioni edilizie. Il testo ha incassato la fiducia anche in Senato con l'... ...dal Parlamento al decretoche, dal 17 febbraio, ha bloccato i meccanismi di sconto e cessione per tutte le agevolazioni edilizie. Il testo ha incassato oggi la fiducia anche incon ...18.40 Dl, ok definitivo delVia libera definitivo delal Dlcon l'approvazione della fiducia chiesta dal Governo sul testo approvato ieri dalla Camera. 94 i voti favorevoli,72 contrari,2 astenuti. Il Dl vieta la possibilità di usufruire ......dal Parlamento al decretoche, dal 17 febbraio, ha bloccato i meccanismi di sconto e cessione per tutte le agevolazioni edilizie. Il testo ha incassato la fiducia anche incon l'... Superbonus, via libera definitivo del Senato con 94 sì Il Sole 24 ORE Dal Senato ok al decreto Superbonus, scattano le novità Arriva poi un veicolo finanziario che vede impegnate le grandi società pubbliche, con Enel X in testa, e coinvolgerà anche banche e altre istituzioni finanziarie Sono alcune delle novità introdotte ... Superbonus, i provvedimenti del Parlamento accendono la discussione in Abruzzo Il dl Superbonus ha creato frizioni tra i partiti. E la sua discussione in Senato arriva a poche ore dalla ricorrenza del sisma di L’Aquila: non a caso, quando si parla di Superbonus, si parla anche ... Arriva poi un veicolo finanziario che vede impegnate le grandi società pubbliche, con Enel X in testa, e coinvolgerà anche banche e altre istituzioni finanziarie Sono alcune delle novità introdotte ...Il dl Superbonus ha creato frizioni tra i partiti. E la sua discussione in Senato arriva a poche ore dalla ricorrenza del sisma di L’Aquila: non a caso, quando si parla di Superbonus, si parla anche ...