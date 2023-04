Superbonus, gli edili in corteo paralizzano Genova: “Provvedimenti palliativi. Giorgetti intervenga, le aziende stanno fallendo” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Per la seconda volta in poche settimane una manifestazione con oltre 500 mezzi di imprese edili della provincia di Genova e 1.500 operai hanno bloccato la città attraversandola in corteo. “I Provvedimenti del Governo sono solo palliativi – si sfoga Carlo De Romedis, fornitore delle imprese edili e tra gli animatori dell’iniziativa – Giorgetti deve capire chi le aziende stanno davvero fallendo ed è necessario intervenire per sbloccare la cessione dei crediti fiscali”. La città è stata paralizzata per tutta la mattinata dai tre cortei composti dai mezzi degli edili che hanno raggiunto a passo d’uomo la Prefettura, per poi fermarsi a in piazza Corvetto bloccando una delle arterie principali del traffico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Per la seconda volta in poche settimane una manifestazione con oltre 500 mezzi di impresedella provincia die 1.500 operai hanno bloccato la città attraversandola in. “Idel Governo sono solo– si sfoga Carlo De Romedis, fornitore delle impresee tra gli animatori dell’iniziativa –deve capire chi ledavveroed è necessario intervenire per sbloccare la cessione dei crediti fiscali”. La città è stata paralizzata per tutta la mattinata dai tre cortei composti dai mezzi degliche hanno raggiunto a passo d’uomo la Prefettura, per poi fermarsi a in piazza Corvetto bloccando una delle arterie principali del traffico ...

