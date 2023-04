Superbonus, cosa succede con le villette, gli infissi, i lavori aggiuntivi e le caldaie dopo l’ok al decreto (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’aula della Camera ha approvato, in un clima quasi da corrida tra i deputati di Fdi e quelli del M5S, il decreto legge Superbonus. Il testo blocca di fatto dallo scorso 17 febbraio, la possibilità di usufruire dello sconto in fattura con cessione del credito derivante dai bonus edilizi. La legge di conversione del decreto Cessioni (Dl 11/2023) approda al Senato. Dove è atteso un via libera velocissimo. Nel testo c’è la proroga della scadenza fissata a marzo per le villette, ovvero le unità unifamiliari e quelle indipendenti. Resta fermo il requisito di aver effettuato il 30% degli interventi alla data del 30 settembre 2022. Ci saranno sei mesi in più, fino al 30 settembre 2023, rispetto al termine del 31 marzo. Ma arrivano gli interventi anche sul fronte dell’edilizia libera. Ovvero su infissi e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’aula della Camera ha approvato, in un clima quasi da corrida tra i deputati di Fdi e quelli del M5S, illegge. Il testo blocca di fatto dallo scorso 17 febbraio, la possibilità di usufruire dello sconto in fattura con cessione del credito derivante dai bonus edilizi. La legge di conversione delCessioni (Dl 11/2023) approda al Senato. Dove è atteso un via libera velocissimo. Nel testo c’è la proroga della scadenza fissata a marzo per le, ovvero le unità unifamiliari e quelle indipendenti. Resta fermo il requisito di aver effettuato il 30% degli interventi alla data del 30 settembre 2022. Ci saranno sei mesi in più, fino al 30 settembre 2023, rispetto al termine del 31 marzo. Ma arrivano gli interventi anche sul fronte dell’edilizia libera. Ovvero sue ...

