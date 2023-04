Superbonus | arriva anche il via libera dal Senato | 94 sì e 72 contrari E' legge

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Viadall’Aula delal dlcon 94 voti favorevoli, 72e 2 astenuti. Il provvedimento, approvato in via definitiva e che doveva essere convertito entro il 17 aprile, ora...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... joe_bencardino : RT @LavoriPubblici: ?? CILAS o titolo in variante: ok al Superbonus 110% e alla cessione del credito ?? La conferma arriva con la conversione… - LavoriPubblici : ?? CILAS o titolo in variante: ok al Superbonus 110% e alla cessione del credito ?? La conferma arriva con la convers… - LavoriPubblici : ??Decreto Cessioni: tutti gli interventi esclusi dal blocco ?? Arriva l’ok dalla Camera sul ddl di conversione con mo… - fisco24_info : Superbonus, decreto cessioni approvato alla Camera:?proroga per le villette al 30 settembre: Arriva il via libera d… - tonyeldoret : @francotaratufo2 Travaglio,il superbonus truffaldino fatto (con i piedi) da Conte ha sottratto soldi a chi non arri… -

... approvato in via definitiva e che doveva essere convertito entro il 17 aprile, ora è legge Applauso per Berlusconi Scatta l'applauso di tutti i gruppi nel corso della seconda chiama al dl...... che vale 1,31 miliardi di euro, trainato molto dagli incentivi statali come Ecobonus e. La spinta positiva in Italiainnanzitutto dalle applicazioni che utilizzano tecnologie di ...Ciò è accaduto soprattutto a causa della stretta del Governo nei confronti dela causa ... Infattila grande novità per l'edilizia, grazie all'iniziativa di alcune banche. Il Ministro ...

C'è la toppa sul Superbonus. Alla Camera via libera al decreto LA NOTIZIA

Detrazioni superbonus fino a dieci anni – In arrivo la possibilità, anche per i privati che hanno usufruito del superbonus senza cessione del credito o sconto in fattura, di spalmare in dieci anni il ...Il decreto Superbonus è legge, ma la questione dei crediti incagliati ... dopo che il governo ha posto la questione di fiducia anche in Senato. Il decreto arrivava blindato dalla Camera dei deputati, ...