Superbonus | al Senato via libera definitivo al decreto M5s | “Osceno | la fretta è per Pasqua?” Pd | “Non risolve il problema sui crediti”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il dlè legge. L’aula delha dato il viaalcon 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti, dopo che il governo aveva posto la fiducia. Il provvedimento quindi è passato senza nessuna modifica rispetto all’ok ricevuto alla Camera: abolisce gli sconti in fattura e le cessioni deiderivanti dalle agevolazioni fiscali per l’efficientamento energetico degli edifici (oltre a vietare agli enti pubblici di acquistare igià sul mercato). Lo stop è valido dall’entrata in vigore del(il 16 febbraio scorso): fanno eccezione solo gli interventi per cui sia già stata presentata la Cila, ovvero la comunicazione di inizio lavori asseverata. Per il Partito democratico si tratta di un testo “confuso” ...

Sono stati 94 i sì, 72 i contrari e 2 gli astenuti. Il provvedimento è legge Via libera dall'Aula delal dlcon 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento è approvato in via definitiva. Le villette La novità più rilevante è l'attesa proroga della scadenza fissata ...

Con il via libera della Camera dei Deputati al decreto Crediti con 172 sì e 114 no arrivano importanti novità sui bonus edilizi, incluso il Superbonus ... passa ora al Senato, dove il ministro per i ...