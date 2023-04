Superbonus 110% | sciopero degli edili a Genova | città bloccata da corteo e mezzi

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Nuova giornata di manifestazione, a, da parteper farsi sentire contro il taglio del. Due cortei sono partiti alle 8, il terzo è partito dopo le 9 da lungomare Canepa, per non intralciare l'entrata e l'uscita deipesanti che necessitavano di entrare in porto. Più di 600 furgoni, per buona parte della giornata, gireranno per lasuonando i clacson per farsi sentire conto il taglio previsto dal Governo. I tre cortei si riuniranno all’altezza dell’Aci alla Foce per poi dirigersi verso piazza Corvetto dove sosteranno e saranno parcheggiati a ritroso verso via XX Settembre. Gliresteranno in presidio anche nel pomeriggio almeno sino alle 15.

Nuova giornata di manifestazione, a Genova , da parte degli edili per farsi sentire contro il taglio del%. Due cortei sono partiti alle 8, il terzo è partito dopo le 9 da lungomare Canepa, per non intralciare l'entrata e l'uscita dei mezzi pesanti che necessitavano di entrare in porto. Più ...... nelle more dell'attuazione delle nuove normative e anche provocato dal%, al minimo incentivo volumetrico del protocollo Itaca ribattezzato "Ecobonus Casa". Il consigliere Amati ha ...

