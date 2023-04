Superbonus 110 | le scadenze | villette entro il 30 settembre 2022 | condomini entro il 31 dicembre 2022 Ok definitivo al Senato

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il via libera del- dove l?esame del decreto legge sulapprovato dalla Camera è appena iniziato - è scontato. I tempi per la conversione (il 17 aprile)...

Il decreto che riguardae crediti fiscali si avvia verso l'approvazione definitiva al Senato, dove il governo ha posto la questione di fiducia. Testo blindato, quello già passato dalla Camera dove parimenti l'...Proroga al 30 settembre 2023 per ilal% per i lavori effettuati su villette e case unifamiliari, possibilità di usufruire ancora dello sconto in fattura e della cessione del credito per i lavori effettuati nelle zone ......di sconti come quello generato dal. La via d'uscita studiata dalla Camera nella conversione del Dl 11 si è materializzata in un emendamento in base al quale solo per le spese 2022 del% ...

Ecco quando è ancora possibile lo sconto in fattura Tra le modifiche approvate, sostanzialmente condivise tra maggioranza e opposizioni, spiccano l'attesa proroga al 30 settembre 2023 del superbonus ...Roma, 5 apr. (askanews) - Proroga al 30 settembre 2023 per il superbonus al 110% per i lavori effettuati su villette e case unifamiliari, possibilità di usufruire ancora dello sconto in fattura e ...