Super Mario Bros. Il Film, la recensione: un adattamento al servizio dell'icona Nintendo

La recensione di Super Mario Bros. Il Film, trasposizione cinematografica e animata targata Illumination Entertainment che fa di un sano fan service allegro e citazionista la sua più grande virtù, dimenticando però qualcosa lungo la strada. Super Mario è un'icona, c'è poco da discutere. Ne spiegavamo i motivi nel nostro approfondimento dedicato alle origini dell'idraulico Nintendo e lo ribadiamo adesso: il sorridente e saltellante protagonista baffuto della Grande N è l'essenza stessa di un genere - il platform - e di un moto rivoluzionaro del videgioco, identitario, riconoscibile, amato e inossidabile. Se pensiamo al gaming, pensiamo a Mario, al suo universo colorato, ai tanti e mitici ...

