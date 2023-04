Super batteri, un nemico letale e una pandemia silente. Schillaci annuncia una cabina di regia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Super batteri, un nemico insidioso che sta alimentando l’allarme nel mondo. Secondo il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), in Italia ogni anno si stimano 11.000 decessi e 36.000 in Ue. Ed entro il 2050 potrebbero esserci 10 milioni di morti ogni anno nel mondo a causa dell’antimicrobico-resistenza (Amr). Medici, specialisti, addetti ai lavori e aziende farmaceutiche hanno fatto il punto a Roma, in occasione del V Forum Amr organizzato da Farmindustria. «Agire subito», è allora il monito arrivato dagli relatori, diventando il leitmotiv e il comune denominatore degli interventi. Super batteri, un nemico sempre più letale «Prevenzione. Nuove terapie e uso corretto dei farmaci: sono le tre direttrici da seguire per affrontare insieme la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 aprile 2023), uninsidioso che sta alimentando l’allarme nel mondo. Secondo il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), in Italia ogni anno si stimano 11.000 decessi e 36.000 in Ue. Ed entro il 2050 potrebbero esserci 10 milioni di morti ogni anno nel mondo a causa dell’antimicrobico-resistenza (Amr). Medici, specialisti, addetti ai lavori e aziende farmaceutiche hanno fatto il punto a Roma, in occasione del V Forum Amr organizzato da Farmindustria. «Agire subito», è allora il monito arrivato dagli relatori, diventando il leitmotiv e il comune denominatore degli interventi., unsempre più«Prevenzione. Nuove terapie e uso corretto dei farmaci: sono le tre direttrici da seguire per affrontare insieme la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amanda98735991 : Mentre voi seguitate a giocare, loro imperterriti sfornano nuovi batteri, virus ed altro percge li possiate sovvenz… - gabrielecatania : RT @gabrielecatania: Quella dei super-batteri è un'emergenza reale. In Italia la classe politica (sia regionale che nazionale, in particola… - GioB1974 : RT @gabrielecatania: Quella dei super-batteri è un'emergenza reale. In Italia la classe politica (sia regionale che nazionale, in particola… - gabrielecatania : Quella dei super-batteri è un'emergenza reale. In Italia la classe politica (sia regionale che nazionale, in partic… - Straccia2 : RT @ficantetony1: @FrancescoLollo1 Carne sintetica significa anche non dover mangiare più una carne biologica piena di antibiotici che stan… -