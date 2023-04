Sudtirol-Bari: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Sfida d’alta quota tra due squadre che hanno come obiettivo il secondo posto occupato dal Genoa. Sudtirol-Bari si giocherà lunedì 10 aprile 2023 alle ore 14. Sudtirol-Bari: LE probabili formazioni Sudtirol(4-4-2): Poluzzi, Curto, Zaro, Masiello, Celli, De Col, Fiordilino, Rover, Siega, Odogwu, Mazzocchi. All. Bisoli Bari(4-3-3): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maiello, Maita, Benedetti, Bellomo, Antenucci, Cheddira. All. Mignani dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn lunedì 10 aprile 2023 alle ore 15 Frosinone Vs Ascoli: probabili ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Sfida d’alta quota tra due squadre che hanno come obiettivo il secondo posto occupato dal Genoa.si giocherà lunedì 10 aprile 2023 alle ore 14.: LE(4-4-2): Poluzzi, Curto, Zaro, Masiello, Celli, De Col, Fiordilino, Rover, Siega, Odogwu, Mazzocchi. All. Bisoli(4-3-3): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maiello, Maita, Benedetti, Bellomo, Antenucci, Cheddira. All. MignaniIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn lunedì 10 aprile 2023 alle ore 15 Frosinone Vs Ascoli:...

