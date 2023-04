Su che canale vedere Cremonese-Fiorentina? C’è la diretta gratis e in chiaro: programma, orari, tv e streaming (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ieri martedì 4 aprile è ripartita la Coppa Italia. La competizione, ferma da praticamente 2 mesi, ha ricominciato la propria corsa che porterà sino alla finale del 24 maggio all’Olimpico, ma prima di arrivare a quella data sarà necessario comprendere chi vi accederà. Due semifinali in programma, un doppio confronto. A partire dalle 21.00 di ieri è già stata disputata una gara d’andata: quella tra la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi. Questa sera, invece, sarà il turno di Cremonese-Fiorentina. Se il derby d’Italia ha regalato parecchie emozioni e diverse polemiche (da rivedere specialmente quanto successo entro e oltre il 90esimo minuto), ci si aspetta molto anche dai grigiorossi e dalla Viola. Gli uomini di Ballardini andranno a ospitare all’interno delle propria mura amiche, l’undici ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ieri martedì 4 aprile è ripartita la Coppa Italia. La competizione, ferma da praticamente 2 mesi, ha ricominciato la propria corsa che porterà sino alla finale del 24 maggio all’Olimpico, ma prima di arrivare a quella data sarà necessario comprendere chi vi accederà. Due semifinali in, un doppio confronto. A partire dalle 21.00 di ieri è già stata disputata una gara d’andata: quella tra la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi. Questa sera, invece, sarà il turno di. Se il derby d’Italia ha regalato parecchie emozioni e diverse polemiche (da rispecialmente quanto successo entro e oltre il 90esimo minuto), ci si aspetta molto anche dai grigiorossi e dalla Viola. Gli uomini di Ballardini andranno a ospitare all’interno delle propria mura amiche, l’undici ...

