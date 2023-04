Studentessa violentata in ambulanza da un soccorritore: 36enne condannato a 10 anni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un uomo di 36 anni, Gaetano Notaro, è stato condannato dal tribunale di Bari a 10 anni di reclusione per aver violentato una Studentessa in ambulanza durante il soccorso. L’uomo prestava servizio come soccorritore, aveva abusato della giovane, che aveva bisogno di cure perché ubriaca: era la notte di Halloween, tra il 31 ottobre e il primo novembre 2021. L’uomo era poi stato arrestato, a Bari, il 18 gennaio 2022, e per lui la Procura aveva chiesto nove anni di reclusione. Notaro, presidente di un’associazione di volontariato, quella notte stava fornendo assistenza durante una festa universitaria nel Palaghiaccio di Bari. Secondo la denuncia della ragazza e le testimonianze degli amici che erano con lei alla festa, il 36enne avrebbe sedato la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un uomo di 36, Gaetano Notaro, è statodal tribunale di Bari a 10di reclusione per aver violentato unaindurante il soccorso. L’uomo prestava servizio come, aveva abusato della giovane, che aveva bisogno di cure perché ubriaca: era la notte di Halloween, tra il 31 ottobre e il primo novembre 2021. L’uomo era poi stato arrestato, a Bari, il 18 gennaio 2022, e per lui la Procura aveva chiesto novedi reclusione. Notaro, presidente di un’associazione di volontariato, quella notte stava fornendo assistenza durante una festa universitaria nel Palaghiaccio di Bari. Secondo la denuncia della ragazza e le testimonianze degli amici che erano con lei alla festa, ilavrebbe sedato la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Bari, studentessa violentata in ambulanza: 36enne condannato a 10 anni di carcere #bari #ambulanza… - fanpage : Ha violentato una ragazza alla quale era stato prestato soccorso in ambulanza. Un uomo di 36 anni, presidente di un… - nando_saviano : RT @MediasetTgcom24: Bari, studentessa violentata in ambulanza: 36enne condannato a 10 anni di carcere #bari #ambulanza #studentessaviolen… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Bari, studentessa violentata in ambulanza: 36enne condannato a 10 anni di carcere #bari #ambulanza #studentessaviolen… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: L'uomo è stato condannato a 10 anni -