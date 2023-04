Stromae sta male, niente concerto a Roma: ‘Non riesco per il mio stato di salute’, come sta (Di mercoledì 5 aprile 2023) La salute di StRomae sta preoccupando i suoi fan. Con un messaggio sui social l’artista belga ha dichiarato di dover cancellare quindi concerti a causa di problemi di salute. Tra gli altri era prevista anche l’esibizione al PalaEur di Roma il 16 maggio. Da tempo qualcosa non va per StRomae che, già nei giorni scorsi, si è visto costretto a cancellare altre date. Il messaggio dell’artista ai suoi fan ‘Mi sono reso conto che il mio attuale stato di salute non mi permette di venire a incontrarvi – ha scritto il cantante sui social –. Con rammarico condivido con voi questa notizia che m’intristisce, ma devo accettare i miei limiti. Mi prenderò il tempo necessario per rimettermi in sesto, circondato dalla famiglia, e tornare ad esibirmi. Mi auguro di potervi comunicare presto notizie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) La salute dista preoccupando i suoi fan. Con un messaggio sui social l’artista belga ha dichiarato di dover cancellare quindi concerti a causa di problemi di salute. Tra gli altri era prevista anche l’esibizione al PalaEur diil 16 maggio. Da tempo qualcosa non va perche, già nei giorni scorsi, si è visto costretto a cancellare altre date. Il messaggio dell’artista ai suoi fan ‘Mi sono reso conto che il mio attualedi salute non mi permette di venire a incontrarvi – ha scritto il cantante sui social –. Con rammarico condivido con voi questa notizia che m’intristisce, ma devo accettare i miei limiti. Mi prenderò il tempo necessario per rimettermi in sesto, circondato dalla famiglia, e tornare ad esibirmi. Mi auguro di potervi comunicare presto notizie ...

