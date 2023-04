Stromae sta male e cancella i concerti, anche la tappa a Roma: “Il mio stato di salute non mi permette di venire a incontrarvi” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ore di apprensione da parte dei fan di StRomae per il suo stato di salute. Con un messaggio apparso suo social, l’artista belga ha dichiarato di stare male e per questo di essere costretto a cancellare quindici concerti previsti fino a maggio, compreso quello al Palazzo dello Sport di Roma del 16 maggio. I biglietti potranno essere rimborsati. Nelle ultime due settimane erano già state cancellate sei date previste a Strasburgo, Amnéville e Nantes. “Mi sono reso conto che il mio attuale stato di salute non mi permette di venire a incontrarvi. – ha scritto l’artista – Con rammarico condivido con voi questa notizia che m’intristisce, ma devo accettare i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ore di apprensione da parte dei fan diper il suodi. Con un messaggio apparso suo social, l’artista belga ha dichiarato di staree per questo di essere costretto are quindiciprevisti fino a maggio, compreso quello al Palazzo dello Sport didel 16 maggio. I biglietti potranno essere rimborsati. Nelle ultime due settimane erano già statete sei date previste a Strasburgo, Amnéville e Nantes. “Mi sono reso conto che il mio attualedinon midi. – ha scritto l’artista – Con rammarico condivido con voi questa notizia che m’intristisce, ma devo accettare i ...

