Stromae malato | qual è la malattia che ferma i concerti

(Di mercoledì 5 aprile 2023), cancella tutti idel tour internazionale. Si sarebbe dovuto esibire anche in Italia, a Roma, il prossimo 16 maggio. Era atteso al Palazzo dello sport per l’unica tappa della tournée europea ma non si terrà lo spettacolo del Multitude Tour. L’annuncio della cancellazione deiè dovuto alladicomunica di essere dispiaciuto ma ha bisogno di prendersi del tempo per sé. Sino quindi tutte le attività promozionali, inclusi igià comunicati che avrebbero dovuto tenersi in primavera. I fan in possesso dei biglietti avranno il rimborso integrale del titolo acquistato., die ...

aveva programmato spettacoli in moltissime città europee come Amsterdam, Tolosa, Londra, Lione, Berlino, Roma, Colonia e Basilea fino a maggio. Ai fan con i biglietti per questi spettacoli ...

Stromae ha annullato le date del suo tour fino alla fine di maggio per concentrarsi sulla sua salute. La star dell'elettro-pop belga ha annunciato che non sarà in grado di esibirsi ai suoi prossimi 14 ...Dal suo profilo Twitter @Stromae ha voluto mandare un messaggio di suoi fan: “Devo rassegnarmi al fatto che la mia salute purtroppo non mi permette di venirvi incontro per il momento. Condivido con ...