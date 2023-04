Stromae annulla concerti fino a maggio per motivi di salute (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) - Stromae ha cancellato tutti i suoi concerti fino alla fine di maggio per motivi di salute. Lo ha annunciato lo stesso cantante belga con un post su Twitter. "Devo rassegnarmi al fatto che la mia salute purtroppo non mi permette di continuare a incontrarvi per il momento", si legge. Stromae ha poi espresso la sua "profonda tristezza", augurandosi di poter tornare a dare buone notizie il più presto possibile. pic.twitter.com/UeDlmVsqeU— Stromae (@Stromae) April 4, 2023 Le prime tre date annullate, ad Amsterdam, erano previste il 13-14-15-aprile, mentre le ultime erano state fissate a Lione per il 24-25-26 maggio. L'artista aveva già cancellato sei date di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) -ha cancellato tutti i suoialla fine diperdi. Lo ha annunciato lo stesso cantante belga con un post su Twitter. "Devo rassegnarmi al fatto che la miapurtroppo non mi permette di continuare a incontrarvi per il momento", si legge.ha poi espresso la sua "profonda tristezza", augurandosi di poter tornare a dare buone notizie il più presto possibile. pic.twitter.com/UeDlmVsqeU—(@) April 4, 2023 Le prime tre datete, ad Amsterdam, erano previste il 13-14-15-aprile, mentre le ultime erano state fissate a Lione per il 24-25-26. L'artista aveva già cancellato sei date di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il cantante belga Stromae ha annunciato oggi la cancellazione di tutti i suoi concerti fino alla fine di maggio per… - ledicoladelsud : Stromae annulla concerti fino a maggio per motivi di salute - ItalyNowadays : Stromae malato, annulla tutti i concerti fino a fine maggio. #Cultura - fisco24_info : Stromae annulla concerti fino a maggio per motivi di salute: (Adnkronos) - Nel post su Twitter l'artista si è detto… - AlePucci3 : RT @Agenzia_Ansa: Il cantante belga Stromae ha annunciato oggi la cancellazione di tutti i suoi concerti fino alla fine di maggio per motiv… -