Striscioni nel settore Distinti del Maradona | il questore di Napoli spiega il motivo

Il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, in un intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport" ha raccontato i retroscena del post partita di Napoli-Lazio e ha parlato dei regolamenti imposti per tamburi e bandiere che tanto sta facendo discutere i tifosi azzurri.

Le parole di Giuliano sullo Stadio Maradona

Il passaggio fondamentale è sicuramente sulla questione dei regolamenti su bandiere e tamburi, in cui il questore si lascia andare ad un commento su Aurelio De Laurentiis: Esistono regolamenti, a Napoli come in tutti i grandi stadi italiani, abbastanza simili fra loro. Per Striscioni e bandiere basta farne richiesta nei tempi giusti e ottenere l'autorizzazione. I tifosi del Milan l'hanno fatto e non ci sono ...

