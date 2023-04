Strage in Brasile, entra in una scuola materna e uccide quattro bambini a colpi d'ascia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Blumenau, la città del Sud del Brasile famosa per la sua immigrazione tedesca e l?Oktoberfest locale, dove i turisti vanno per ritrovare un angolo d?Europa, nel giro di una... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 5 aprile 2023) Blumenau, la città del Sud delfamosa per la sua immigrazione tedesca e l?Oktoberfest locale, dove i turisti vanno per ritrovare un angolo d?Europa, nel giro di una...

