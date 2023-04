“Strage di Bologna, prova eclatante che Licio Gelli e i servizi segreti di D’Amato contribuirono” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ci sono prove eclatanti che Licio Gelli e Federico Umberto D’Amato , e quindi il capo della P2 e quello dei servizi segreti, contribuirono all’organizzazione della Strage di Bologna. Lo scrivono i giudici della corte di Assise di Bologna motivando la sentenza di condanna all’ergastolo di Paolo Bellini. “All’esito dell’istruttoria, si deve ritenere raggiunta la prova che Paolo Bellini fece parte del commando che eseguì materialmente la Strage del 2 agosto 1980, con mansioni esecutive e di raccordo con gli altri concorrenti”, scrivono i giudici in oltre 1700 pagine di motivazioni, in cui ricostruiscono le responsabilità della Strage del 2 agosto 1980. Il processo – Bellini, ex terrorista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ci sono prove eclatanti chee Federico Umberto, e quindi il capo della P2 e quello deiall’organizzazione delladi. Lo scrivono i giudici della corte di Assise dimotivando la sentenza di condanna all’ergastolo di Paolo Bellini. “All’esito dell’istruttoria, si deve ritenere raggiunta lache Paolo Bellini fece parte del commando che eseguì materialmente ladel 2 agosto 1980, con mansioni esecutive e di raccordo con gli altri concorrenti”, scrivono i giudici in oltre 1700 pagine di motivazioni, in cui ricostruiscono le responsabilità delladel 2 agosto 1980. Il processo – Bellini, ex terrorista ...

