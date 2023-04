Strage di Bologna, i giudici: "Prove eclatanti e precise su contributo di Licio Gelli" (Di mercoledì 5 aprile 2023) Bologna, 5 apr. (Adnkronos) - "Possiamo ritenere fondata l'idea, e la figura di Bellini ne è al contempo conferma ed elemento costitutivo, che all'attuazione della Strage contribuirono in modi non definiti, ma di cui vi è precisa ed eclatante prova nel documento Bologna, Licio Gelli e il vertice di una sorta di servizio segreto occulto che vede in D'Amato la figura di riferimento in ambito atlantico ed europeo". E' quanto scrivono i giudici della Corte di Assise di Bologna nelle conclusioni della sentenza che ha confermato le condanne di Paolo Bellini, Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia . Non solo. "Qui abbiamo accertato - si legge - che Gelli, Ia P2, i servizi segreti e quel centro occulto di potere coagulatosi intorno all'ex capo dell'Ufficio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023), 5 apr. (Adnkronos) - "Possiamo ritenere fondata l'idea, e la figura di Bellini ne è al contempo conferma ed elemento costitutivo, che all'attuazione dellacontribuirono in modi non definiti, ma di cui vi è precisa ed eclatante prova nel documentoe il vertice di una sorta di servizio segreto occulto che vede in D'Amato la figura di riferimento in ambito atlantico ed europeo". E' quanto scrivono idella Corte di Assise dinelle conclusioni della sentenza che ha confermato le condanne di Paolo Bellini, Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia . Non solo. "Qui abbiamo accertato - si legge - che, Ia P2, i servizi segreti e quel centro occulto di potere coagulatosi intorno all'ex capo dell'Ufficio ...

