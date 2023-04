...delle motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna all'ergastolo in primo grado dell'ex Avanguardia Nazionale Paolo Bellini per ladel 2 agosto 1980 alla stazione di. . 5 ...Per questa vicenda Cospito è accusato dipolitica, applicando quindi l'articolo 285 del ... Alfredo Cospito e le stragi di Capaci,e Piazza Fontana In via esclusiva Report ha mostrato ..., il suicidio di Sparti e i tormenti sulla "bugie" del padre Ma a Report non la si fa: scava scava qualcosa verrà fuori e se non viene fuori è uguale. Il vero pezzo forte riguarda le ...

Strage Bologna: più prove contro Bellini che altri condannati Espansione TV

E' un passaggio delle motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna all'ergastolo in primo grado dell'ex Avanguardia Nazionale Paolo Bellini per la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di ...A cinquant’anni dalla morte del pittore, si ripropone il tema del rapporto fra vita personale e creazione. Giudizi da tenere separati ...