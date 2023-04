(Di mercoledì 5 aprile 2023) Le motivazioni della sentenza di condanna all'ergastolo per Paolo Bellini per ladel 2 agosto 1980

Ci sono prove eclatanti del contributo del capo della loggia massonica P2 Licio Gelli alla realizzazione della strage di Bologna. Strage alla stazione di Bologna, le motivazioni: 'Prove eclatanti del contributo di Licio Gelli'. Strage alla stazione di Bologna, i giudici: 'Prove eclatanti del contributo di Licio Gelli'. Prove eclatanti che Licio Gelli e il capo dei servizi segreti D'Amato contribuirono in modo eclatante alla strage di Bologna.

Dopo ladi via d'Amelio non fu Cosa nostra a fare sparire l'agenda rossa di Paolo Borsellino . Ed estraneimafia erano anche i soggetti che idearono la morte del giudice, assassinato il 19 luglio ...È questa, secondo la Corte d'Assise di Bologna, l'articolata struttura che ha pensato, finanziato e realizzato lastazione di Bologna, come emerge dalle 1.714 pagine delle motivazioni ...'Oltre ai tempi della, oggettivamente 'distonici' rispetto all'interesse di Cosa nostra, vi ...della 'paternità mafiosa' dell'attentato di via D'Amelio e della sua riconducibilitàstrategia ...

Dopo la strage di via d'Amelio non fu Cosa nostra a fare sparire l'agenda rossa di Paolo Borsellino. Ed estranei alla mafia erano anche i soggetti che idearono la morte del giudice, assassinato il 19 ...