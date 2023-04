(Di mercoledì 5 aprile 2023)bomba:, il programma di Rai1 in onda ormai da oltre un decennio, torna anche nella prossima stagione tv. Da rumors, che circolano in queste ore, il programma di approfondimento e inchieste sarà in onda anche per la stagione 2023-2024: a settembre il programma ditornerà centrando, ancora una volta, l'obiettivo del servizio pubblico: fare informazione, inchieste e ascolti. Grandi ascolti che fanno traino anche al programma di Antonella Clerici (in onda subito dopo). Grandi ascolti per la giornalista veneta, che verrà riconfermata anche per la stagione 2023 - 2024.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Franci_Baglioni : @storie_italiane Hai visto il fidanzato sa .....ha parlato....che peccato?? sono i familiari gli assassini ?????? - gianlu_79 : Complimenti a @RaiUno , @storie_italiane , @eleonoradaniele, @MLicordari @DodoLucarelli @marioacampa e tutti gli… - Franci_Baglioni : @storie_italiane Buongiorno, credo che la cosa importante è chiacchierare col fidanzato, sicuramente lui sapra tant… - tempoweb : #StorieItaliane, indiscrezione clamorosa su Eleonora Daniele: cosa succede in #Rai #5aprile #iltempoquotidiano… - Enzo97736396 : UnoMattina – 711 15.90 Storie Italiane – 669 15.90 Storie Italiane – 783 15.80 Mattino 5 News – 1023 22.30 Mattino… -

... un ex dipendente delle Postein pensione, trovato senza vita nella sua abitazione a ... Chi l'ha visto ha raccolto infatti ledi molte persone che hanno a che fare con la realtà poco ...Come in tutte le, ci sono momenti di cambiamento segnati dalle evoluzioni di abitudini e ...Italia che ci ha affiancato in questo progetto e che ci supporta per posizionare aziende...Amata e seguitissima, Mare Fuori è senza dubbio una delle più apprezzate seriedell'anno. Il finale della terza stagione è andato in onda a fine marzo su Rai2 ma, come è ...delledi ...

Storie Italiane, indiscrezione clamorosa su Eleonora Daniele: cosa succede in Rai Il Tempo

Sul palco Zalone (all’anagrafe Luca Medici) è accompagnato da quattro musicisti e due performers, ed è l’occasione per l’artista di riabbracciare dal vivo il pubblico dopo aver battuto tutti i record ...Era lì ma io poi non ho più controllato. - si apprende da uno stralcio dell'intervista che l'anziano ha rilasciato al programma televisivo Storie Italiane di Rai Uno, in onda questa mattina -I bambini ...