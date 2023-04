Stop a cessione credito e sconto in fattura | Camera approva il Dl Superbonus

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Proroga al 30 settembre 2023 per ilal 110% per i lavori effettuati su villette e case unifamiliari; possibilità di usufruire ancora delloine delladelper i lavori effettuati nelle zone sismiche e nei territori delle Marche colpiti da alluvione, per l'eliminazione delle barriere architettoniche, per gli interventi su immobili Iacp e delle Onlus. Per le banche, possibilità di convertire i crediti acquistati in Btp a dieci anni, qualora abbiano esaurito lo spazio fiscale per le compensazioni.Sono alcune delle principali novità introdotte allanel decreto legge sui crediti fiscali derivanti dale dagli altri bonus edilizi. Dopo il voto di fiducia del 30 marzo, laha dato il via libera ...

Il cuore del provvedimento approvato resta loalladel credito e allo sconto in fattura, bloccati definitivamente dal governo Meloni. Alla Camera sono arrivate una serie di modifiche e ...Loalle due opzioni die sconto in fattura sancito dal decreto n. 11 del 2023. Un decreto che, tuttavia, sta subendo delle correzioni (positive) nella sua fase di conversione in legge. ...Detrazione in dieci anni Loe sconto in fattura dello scorso 17 febbraio ha messo diversi contribuenti nell'impossibilità di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi un ...

Diverse le novità: dallo stop alla cessione del credito alla proroga per le villette. La Camera dei deputati ha approvato il decreto Superbonus. A Montecitorio, dopo le dichiarazioni di voto dei ...