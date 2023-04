Stelle | Palme e Medaglie del Coni | premiati sportivi sanniti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlNazionale ha assegnato, anche quest’anno, le Benemerenze agli; l’elenco completo degli assegnatari è il seguente: una Stella d’Oro al Merito Sportivo a Paolo Serino per ciclismo; duedi Bronzo al Merito Sportivo: a Fioravante Bosco per la sua attività di arbitro di calcio e alla Società Apice Calcio 1964 del Presidente Felice Pepe; una Palma di Bronzo al Merito Tecnico a Bruno Annecchiarico per la Pallacanestro; tredi Bronzo al Valore Atletico: ai Campioni Italiani Massimo Cioffi e Francesco Cozzi per il Rugby; a Diodoro Colarusso Campione Italiano per la Pesca Sportiva. Le Benemerenze saranno consegnate nella 28a Festa delleal Merito Sportivo deldi Benevento, che, come da ...