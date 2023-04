Stellantis (Exor) vende il 50% di Fca Bank. E’ tutta francese ora (Di mercoledì 5 aprile 2023) Stellantis – società di cui Exor è maggiore azionista con il 14,3% delle quote – ha confermato che Crédit Agricole Consumer Finance ha acquisito il 50% del Gruppo Fca Bank, che diverrà ora interamente francese. Le autorità antitrust e di regolamentazione del mercato hanno approvato le operazioni. Grazie a queste operazioni, da Fca Bank nasce L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 aprile 2023)– società di cuiè maggiore azionista con il 14,3% delle quote – ha confermato che Crédit Agricole Consumer Finance ha acquisito il 50% del Gruppo Fca, che diverrà ora interamente. Le autorità antitrust e di regolamentazione del mercato hanno approvato le operazioni. Grazie a queste operazioni, da Fcanasce L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : “LA JUVENTUS RADIATA DAL CALCIO”. Per aver scritto molto meno in questi 4 mesi seguiti alla decapitazione del CdA j… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Stellantis (Exor) vende il 50% di Fca Bank. E’ tutta francese ora: Stellantis – società di cui… - CalcioFinanza : #Stellantis (Exor) vende il 50% di Fca Bank a Crédit Agricole Consumer Finance. E’ tutta francese ora… - maxi70j : @jove1908 @DanieleBibo Certo con un giusto processo..che faremo...si può fare tutto... dimissioni? Un atto dovuto q… - jove1908 : @maxi70j @DanieleBibo Quindi voi che in vostra difesa avete solo cercato cavilli. Ma nessuno di voi che si chieda p… -