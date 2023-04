STATS – Bologna, Dominguez resta o va via? Cosa dicono i numeri (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Bologna al lavoro per rinnovare Nico Dominguez: il confronto tra questa stagione e la scorsa dimostra la costanza dell’argentino Oggi il Corriere dello Sport, tradizionalmente molto attento alle vicende di casa Bologna, dedica a Nicolas Dominguez, il centrocampista argentino di 24 anni, un approfondimento riguardante il suo futuro. Perché il giocatore è sicuramente un elemento importante nello scacchiere di Thiago Motta e come tale lo considera sia il tecnico che la dirigenza rossoblu. Ma c’è un nodo da risolvere, ovvero se prolungare o meno un rapporto nell’inverno del 2020 e che lo ha portato a toccare esattamente quota 100 presenze col club. «Il club punta a trattenerlo ma il centrocampista vuole giocare in Europa» scrive il quotidiano. «Un incontro nelle settimane passate da zero a zero, come d’altra parte ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilal lavoro per rinnovare Nico: il confronto tra questa stagione e la scorsa dimostra la costanza dell’argentino Oggi il Corriere dello Sport, tradizionalmente molto attento alle vicende di casa, dedica a Nicolas, il centrocampista argentino di 24 anni, un approfondimento riguardante il suo futuro. Perché il giocatore è sicuramente un elemento importante nello scacchiere di Thiago Motta e come tale lo considera sia il tecnico che la dirigenza rossoblu. Ma c’è un nodo da risolvere, ovvero se prolungare o meno un rapporto nell’inverno del 2020 e che lo ha portato a toccare esattamente quota 100 presenze col club. «Il club punta a trattenerlo ma il centrocampista vuole giocare in Europa» scrive il quotidiano. «Un incontro nelle settimane passate da zero a zero, come d’altra parte ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : STATS – Bologna, Dominguez resta o va via? Cosa dicono i numeri - guatshakes : RT @fbref: 2022-2023 ???? Serie A xG Difference Leaders Napoli (28.0) Inter (24.8) Roma (21.5) Atalanta (15.3) Milan (12.0) Juventus (11.5)… - fbref : 2022-2023 ???? Serie A xG Difference Leaders Napoli (28.0) Inter (24.8) Roma (21.5) Atalanta (15.3) Milan (12.0) Juv… - StA_Maths_Stats : 2.IV Book of the Day Francesco Maria Grimaldi #mathematicianoftheday Physico-mathesis de lumine, coloribus et i… - fbref : 2022-2023 ???? Serie A Goal Difference Leaders Napoli (48) Juventus (23) Lazio (23) Inter (16) Atalanta (13) Roma (9… -

STATS " Torino Bologna, serve il genio di Miranchuk ... per far vincere i granata servirà il genio di Miranchuk "Questa sera al Torino servirà la scintilla del suo genio per evitare che il Bologna scappi via nella corsa al settimo posto. E per cucire una ... STATS - Bologna Inter, il pericolo è Posch Bologna - Inter delle 12.30 è una gara importante per entrambe le squadre, ognuna delle due impegnata a cercare la propria Europa. Tra i giocatori più attesi c'è il difensore Stefan Posch. Il Corriere ... STATS " Bologna, si può stare senza Arnautovic Può il Bologna restare senza Arnautovic per un periodo di tempo più o meno prolungato Se la prima risposta doveva arrivare dalla gara con l'Atalanta la risposta è difficile da darsi. Orsolini è riuscito ... ... per far vincere i granata servirà il genio di Miranchuk "Questa sera al Torino servirà la scintilla del suo genio per evitare che ilscappi via nella corsa al settimo posto. E per cucire una ...- Inter delle 12.30 è una gara importante per entrambe le squadre, ognuna delle due impegnata a cercare la propria Europa. Tra i giocatori più attesi c'è il difensore Stefan Posch. Il Corriere ...Può ilrestare senza Arnautovic per un periodo di tempo più o meno prolungato Se la prima risposta doveva arrivare dalla gara con l'Atalanta la risposta è difficile da darsi. Orsolini è riuscito ... STATS – Bologna, Dominguez resta o va via Cosa dicono i numeri Calcio News 24 Radiabo - L’intervento di Gianluca Pagliuca, ospite a Portici Rossoblù A Portici Rossoblù, trasmissione di Radiabo condotta da Pietro Maresca e Beppe Tassi, era ospite Gianluca Pagliuca bolognese, ex portiere, ed ex capitano rossoblu nonché estremo difensore della Nazion ... La musica sacra di Vivaldi con lo “Stabat Mater” a San Severo StatoQuotidiano.it, 27 marzo 2023. Nuovo concerto con la stagione degli Amici della Musica di San Severo, giunta alla la 54.ma edizione. Particolare segno distintivo di questa formazione musicale con ... A Portici Rossoblù, trasmissione di Radiabo condotta da Pietro Maresca e Beppe Tassi, era ospite Gianluca Pagliuca bolognese, ex portiere, ed ex capitano rossoblu nonché estremo difensore della Nazion ...StatoQuotidiano.it, 27 marzo 2023. Nuovo concerto con la stagione degli Amici della Musica di San Severo, giunta alla la 54.ma edizione. Particolare segno distintivo di questa formazione musicale con ...