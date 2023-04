Stai per ritrovarti un bonus in busta paga: scopri prima se ti spetta e quanto devi avere (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel corso del 2023 i lavoratori dipendenti (del settore pubblico e di quello privato) riceveranno buste paga più alte. Non si tratta (purtroppo) di un aumento di salario ma di uno sconto fiscale che permetterà di pagare meno tasse e quindi ritrovarsi con un introito netto maggiore sia a fine mese sia, ovviamente, alla fine dell’anno. Chi riceverà il bonus in busta paga? – Grantennistoscana.itIl bonus fiscale contributi 2023 riprende e replica in maniera pressoché identica una misura fiscale a favore dei lavoratori dipendenti che era già stata introdotta l’anno scorso con ottimi risultati. Il bonus sarà calcolato automaticamente in busta paga, quindi i lavoratori non dovranno attivarsi per riceverlo (per esempio inserendo il proprio ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel corso del 2023 i lavoratori dipendenti (del settore pubblico e di quello privato) riceveranno bustepiù alte. Non si tratta (purtroppo) di un aumento di salario ma di uno sconto fiscale che permetterà dire meno tasse e quindi ritrovarsi con un introito netto maggiore sia a fine mese sia, ovviamente, alla fine dell’anno. Chi riceverà ilin? – Grantennistoscana.itIlfiscale contributi 2023 riprende e replica in maniera pressoché identica una misura fiscale a favore dei lavoratori dipendenti che era già stata introdotta l’anno scorso con ottimi risultati. Ilsarà calcolato automaticamente in, quindi i lavoratori non dovranno attivarsi per riceverlo (per esempio inserendo il proprio ...

