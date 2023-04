(Di mercoledì 5 aprile 2023) L'uno accanto all'altro in giacca e cravatta, come se fosse il terzo tempo del post partita di domenica. Paoloe Aurelio Desi ritrovano a Milano tre giorni dopo il poker rossonero ...

Quando parliamo di dover fare gli, mi chiedo per chi dobbiamo farli. Di certo non per farceli distruggere. Ricordo che a San Siro, 15 anni fa, fu gettato un motorino dagli spalti, durante una ...... 'Penso sia necessario che si faccia chiarezza, si stabilisca une si facciano delle scelte in modo che, sia che sia uno stadio unico, del vecchio progetto iniziale, sia che siano due..."Penso sia necessario che si faccia chiarezza, si stabilisca une si facciano delle scelte in modo che, sia che sia uno stadio unico, del vecchio progetto iniziale, sia che siano duedistinti, credo che le società abbiano diritto ad avere una ...

Stadi, percorso a ostacoli. Scaroni: "San Siro obsoleto". De Laurentiis: "Indietro rispetto a tutti" La Gazzetta dello Sport

il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato a margine di un evento in Regione, in merito alla realizzazione del nuovo stadio per le squadre di Inter e Milan: "Penso sia necessario ...(ANSA) - MILANO, 05 APR - "Penso sia necessario che si faccia chiarezza, si stabilisca un percorso e si facciano delle scelte in modo che, sia che sia uno stadio unico, del vecchio progetto iniziale, ...