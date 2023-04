Squalifiche Coppa Italia | valgono anche in campionato? Il regolamento caso per caso

(Di mercoledì 5 aprile 2023) La rissa che si è scatenata al termine di Juventus-Inter dipotrebbe far scaturire una serie di provvedimenti da parte del giudice sportivo, che si esprimerà giovedì e potrebberichiedere un supplemento d’indagine. Ma in molti si chiedono se leverranno scontate solo nella stessanazionale o se possono essere esteseneldi Serie A. La risposta è semplice:alla mano, di norma i turni di stop per lesulle diffide o sui cartellini rossi (Cuadrado ha finito qui la stagione di, visto che rimedierà come minimo due giornate) invengono scontati in, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic. Va proprio a segno. Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica. Se… - spara_85 : RT @tancredipalmeri: Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic. Va proprio a segno. Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica. Se non… - BombolePSP : RT @tancredipalmeri: Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic. Va proprio a segno. Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica. Se non… - GianniDD2 : RT @tancredipalmeri: Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic. Va proprio a segno. Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica. Se non… - dragone19_75 : RT @tancredipalmeri: Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic. Va proprio a segno. Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica. Se non… -

Ma sarebbe possibile per regolamento Il Codice di Giustizia Sportiva all'articolo 19 è chiaro sul tema: lesubite inItalia si scontano nella stessa manifestazione e non in Serie A.Se non ricordo male in caso di comportamento violento grave inItalia lesono state estese in campionato #JuveInter pic.twitter.com/kY1cMP2s7I Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) ...Se non ricordo male in caso di comportamento violento grave inItalia lesono state estese in campionato#JuveInter pic.twitter.com/kY1cMP2s7I Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) ...

Le squalifiche di Coppa Italia valgono anche in campionato Goal.com

L'unica certezza è che il regolamento prevede che le squalifiche i calciatori le sconteranno in Coppa Italia, ma non in campionato. Quindi certa l'assenza nella gara di ritorno per tutti e tre gli ...Torna Raphinha dopo la squalifica: l’ex Leeds prenderà posto nel tridente ... in programma mercoledì alle 21:00 e valida per il ritorno delle semifinali della Coppa del Re, in Italia verrà trasmessa ...