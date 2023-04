... a cominciare dal visionario Goffredo Bettini e dall'intramontabile Ugo, che invece hanno supportato la nuova segretaria Il Pd targatocontro i termovalorizzatori Appare scontata ......e dall'intramontabile Ugo, che invece hanno supportato la nuova segretaria Appare scontata la manifestazione antifascista di Firenze; ma il primo atto politico del Pd a firma, ...non ha vinto un semplice congresso, ha dato il volto a un processo costituente che ha ... Dopo i brindisi di circostanza , Orlando, Bersani,dovranno forse cominciare a chiedersi se ...

Sposetti: “Schlein mi piace e va aiutata, ma le consiglio di lasciare il Nazareno: porta sfiga” Il Foglio

Viterbese, 1982. Al Foglio da settembre 2020 come caposervizio. Otto anni al Messaggero (in cronaca e al politico). Prima ancora in Emilia Romagna come corrispondente (fra nascita del M5s e terremoto) ...