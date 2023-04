Sporting Lisbona: passo falso in campionato a una settimana dalla sfida alla Juventus (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo cinque vittorie consecutive in campionato, lo Sporting Lisbona ha avuto una battuta d’arresto. Nel match valevole per la 25esima giornata della Liga Portugal è infatti arrivati un deludente 0-0 contro il Gil Vicente, che rischia di pesare in ottica 3° posto. I prossimi avversari della Juventus in Europa League sono attualmente a cinque punti dal 3° posto, ultimo disponibile per disputare i preliminari di Champions e attualmente occupato dal Braga. Una situazione che non fa altro che attribuire ulteriore importanza al doppio confronto contro i bianconeri, dato che le maggiori speranze di partecipazione alla prossima Champions dei lusitani rischiano di passare proprio dall’Europa League. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo cinque vittorie consecutive in, loha avuto una battuta d’arresto. Nel match valevole per la 25esima giornata della Liga Portugal è infatti arrivati un deludente 0-0 contro il Gil Vicente, che rischia di pesare in ottica 3° posto. I prossimi avversari dellain Europa League sono attualmente a cinque punti dal 3° posto, ultimo disponibile per disputare i preliminari di Champions e attualmente occupato dal Braga. Una situazione che non fa altro che attribuire ulteriore importanza al doppio confronto contro i bianconeri, dato che le maggiori speranze di partecipazioneprossima Champions dei lusitani rischiano di passare proprio dall’Europa League. SportFace.

