Sport in tv oggi (mercoledì 5 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 5 aprile 2023) La giornata di mercoledì Santo, 5 aprile 2023, sarà ricca di Sport: si disputeranno le gare dei Mondiali di curling, poi ecco il tennis con i vari tornei ATP e WTA, il volley con Champions League e CEV Cup, maschili e femminili, il ciclismo con il Giro dei Paesi Baschi e la Scheldeprijs, maschile e femminile, la pallanuoto con la Champions League, e molto altro ancora. Si disputerà questa sera alle 20.30 Knack Roeselare-Modena, match valido per la finale di ritorno della CEV Cup 2022-2023 di volley. Il match d'andata si è concluso con un secco 3-0 in favore del Knack Roeselare in casa di Modena ed alla squadra di Andrea Giani serve un miracolo per vincere la seconda competizione europea per squadre di club. Alle 19.00 si giocherà Novara-Eczacibasi, match valido per l'andata delle semifinali di Champions League 2022-2023 di volley ...

