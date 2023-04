SpongeBob fa visita il Gaslini e regala ai bambini dell' ospedale più di 500 uova di Pasqua

(Di mercoledì 5 aprile 2023) In occasione, la spugna gialla più amata da grandi e piccini protagonista'omonima serie tv in onda sui canali Nickelodeon e Super!, e il suo amico Patrick Stella, oggi hanno fattoairicoverati in alcuni repartipediatrico “Istituto Giannina” di Genova e a quelli che quotidianamente sono inper le visite di controllo. Nell'occasione, i due simpatici personaggi hanno distribuito più di 500didei personaggi più amati di Nickelodeon. Ad arricchire la mattinata anche la presenza di un biologo'Acquario del capoluogo ligure che ha raccontato ai più piccoli le meraviglie del mare. ...

