Spid rinnovato nel 2023 | cambia la CIE | tutte le novità

(Di mercoledì 5 aprile 2023) I contratti stipulati tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e gli Identity provider dello, ovvero tutti quei fornitori privati che gestiscono l’accesso all’identità digitale, in scadenza il 23 aprile, saranno prorogati per due anni. Il rinnovo non era certo: la maggioranza degli Identity provider, riunita nell’associazione Assocertificatori (che raccoglie i gestori dima anche quelli di Firma elettronica e PEC), non voleva rinnovare il contratto alle stesse condizioni. Questo perché sempre un numero maggiore di utenti ha accesso all’identità digitale, e i costi precedentemente pattuiti con il governo non erano più sostenibili. Inoltre, già nel mese di dicembre il governo, nella persona del sottosegretario Butti, aveva espresso la volontà di abbandonare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poldolo : @aforista_l Senza considerare che per decenni non avevo rinnovato la carta d'identità perché ridondante rispetto al… - lorenzodlor : Ho rinnovato prima la tessera del tifoso della Roma che la carta d’identità E ora non mi entrare su spid, e non posso seguire le lezioni. -

... l'incarico potrà esseredai Direttori competenti, anche più volte , per un periodo ... Servono in alternativa:(Sistema Pubblico di Identità Digitale). CNS (Carta Nazionale dei Servizi). ...A fine mese saràautomaticamente il 90% delle esenzioni per reddito dalle Aziende sanitarie sulla base dei ... in quell'occasione, riceverà le credenziali(carta identità digitale) per ...... chi non ha pronti 1) la certificazione Uvg, 2) l'Isee e 3) lo, non può fare domanda; ... e per ildisimpegno di fondi regionali sulle fragilità sociali, iniziato negli anni scorsi'. 'I ...

Spid, il rinnovo delle convenzioni sarà pluriennale. Il provider Intesa lascia Il Sole 24 ORE

Il Governo ha trovato fondi per 40 milioni per consentire ai provider di erogare il servizio di identità digitale per altri due anni. SPID continuerà a funzionare parallelamente alla CIE, in vista di ...Dal governo, un contributo da 40 milioni di euro per il rinnovo delle convenzione con i gestori di SPID: in futuro, però, un cambiamento.