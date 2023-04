Spid, proroga di due anni e risorse per 40 milioni di euro (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nono ci sarà nessun addio (per ora) allo Spid. Per evitare lo stop dei provider al servizio, il governo ha stanziato un contributo uno tantum di 40 milioni di euro, a fronte dei 50 milioni richiesti, per una proroga biennale. Il provvedimento è stato incluso nel decreto PNRR in discussione nella Commissione Bilancio al Senato. I fondi garantiranno la continuità della convenzione con gli operatori che gestiscono il sistema di identità digitale, la cui scadenza era prevista tra poche settimane. Le risorse serviranno a compensare i costi per adeguare le infrastrutture tecnologiche e per soddisfare la crescente domanda da parte degli utenti e dei service provider pubblici. Spid, 40 milioni ai provider per una proroga biennale A poche ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nono ci sarà nessun addio (per ora) allo. Per evitare lo stop dei provider al servizio, il governo ha stanziato un contributo uno tantum di 40di, a fronte dei 50richiesti, per unabiennale. Il provvedimento è stato incluso nel decreto PNRR in discussione nella Commissione Bilancio al Senato. I fondi garantiranno la continuità della convenzione con gli operatori che gestiscono il sistema di identità digitale, la cui scadenza era prevista tra poche settimane. Leserviranno a compensare i costi per adeguare le infrastrutture tecnologiche e per soddisfare la crescente domanda da parte degli utenti e dei service provider pubblici., 40ai provider per unabiennale A poche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : SPID, spiraglio per una proroga: il governo stanzia 40 milioni per i gestori in attesa dell’identità digitale unica - infoitinterno : Spid, 40 milioni ai provider per una proroga biennale - mikid67 : Spid, 40 milioni ai provider per una proroga biennale @sole24ore - fisco24_info : Spid, 40 milioni ai provider per una proroga biennale: Quaranta milioni di euro per una proroga biennale. Alla fine… - SISAsindacato : #SPID, spiraglio per una proroga: il #governo si decide a stanziare 40 milioni per i gestori in attesa dell’#identitàdigitale unica -