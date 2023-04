Spazio, avanza costellazione Iride: Telespazio vince gara Esa (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - E' stata TeleSpazio ad aggiudicarsi la gara Esa per il Flight Operations Segment del programma Iride di osservazione della Terra, il maggiore del settore in Europa e che sarà interamente realizzato in Italia. Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), la joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) si è aggiudicata una gara dell'Agenzia Spaziale Europea per fornire il Flight Operations Segment (Fos) della costellazione satellitare italiana Iride, relativamente alle piattaforme Nimbus e Platino. Iride è un progetto nato su iniziativa del Governo italiano, grazie alle risorse del Pnrr, che sarà completato entro il 2026 sotto la gestione dell'Esa in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - E' stata Telead aggiudicarsi laEsa per il Flight Operations Segment del programmadi osservazione della Terra, il maggiore del settore in Europa e che sarà interamente realizzato in Italia. Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), la joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) si è aggiudicata unadell'Agenzia Spaziale Europea per fornire il Flight Operations Segment (Fos) dellasatellitare italiana, relativamente alle piattaforme Nimbus e Platino.è un progetto nato su iniziativa del Governo italiano, grazie alle risorse del Pnrr, che sarà completato entro il 2026 sotto la gestione dell'Esa in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), per la ...

