Spalletti e Maldini | ricostruita la lite | ecco cosa si sono detti esattamente

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : La discussione tra Spalletti e Maldini nel tunnel prima di tornare. A occhio e croce sembra che Spalletti sia anda… - sportface2016 : +++#Spalletti attacca in conferenza: 'Paolo #Maldini irrispettoso, è venuto a parlarmi addosso e a sbracciare nel t… - MarcoGiordano6 : Lo 0-4 contro il Milan apre il mese più importante della storia del Napoli nel modo peggiore. Squadra nervosa ed im… - cielorossonero : RT @MilanPress_it: Le parole di Filippo #Galli sullo scontro #Spalletti-#Maldini ??????? - milansette : F.Galli sul battibecco Maldini-Spalletti: 'Era una partita tesa, ho rivisto il Paolo calciatore'… -

La lite negli spogliatoi tra, con Leao nel mezzo, ha fatto discutere tanto nel post partita di Napoli - Milan . Le telecamere di Dazn sono riuscite a ricostruire cosa si sono detti esattamente il dirigente ...La scaramuccia tra, ha continuato, "ci può stare, quelli sono momenti in cui il risultato di una partita ti può far suscitare reazioni". Determinante per questa stagione, ha ...sorride ironico e, in cima al suo nervosismo, esplode attaccandolo: ' Mister, sei nervoso, ma hai vinto il campionato, che c...o vuoi '. Questa ricostruzione della Procura federale,...

Napoli-Milan, alta tensione Spalletti-Maldini: lite nel tunnel degli spogliatoi - Sportmediaset Sport Mediaset

Spalletti ha fatto bene in qualsiasi posto abbia allenato. Ora ha raggiunto il top, ma tutte le tappe della carriera hanno aggiunto qualcosa. Questo è il coronamento che meritava. Lite con MaldiniFrancesco Guidolin, allenatore di Luciano Spalletti all'Empoli nella stagione 1991/92 ... Questo è il coronamento che meritava. Lite con Maldini Non so cosa sia successo, dico solo che Luciano è ...