Soumahoro, i soldi per i migranti finivano in vestiti di lusso (Di mercoledì 5 aprile 2023) Rischiano il processo ben quattro membri della famiglia della moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione delle coop che si occupavano di migranti. La procura di Latina ha notificato ai sei indagati per reati fiscali l'atto di chiusura delle indagini che precede la richiesta di rinvio a giudizio. Sei indagati di cui quattro, come detto, appartenenti alla "family Soumahoro": la moglie del parlamentare, Liliane Murekatete, il fratello Michel Rukundo, la madre Marie Therese Mukamitsindo e l'altro figlio Richard Mutangana. Quest'ultimo è indagato assieme a Ghislaine Ada Ndongo e Christine Ndyanaho Koburangyra Kabukoma che si sono succeduti dal 2014 ad oggi quali legali rappresentanti dell'associazione di promozione sociale Jambo Africa di Sezze. La posizione più pesante è quella della ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Rischiano il processo ben quattro membri della famiglia della moglie del deputato Aboubakar, nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione delle coop che si occupavano di. La procura di Latina ha notificato ai sei indagati per reati fiscali l'atto di chiusura delle indagini che precede la richiesta di rinvio a giudizio. Sei indagati di cui quattro, come detto, appartenenti alla "family": la moglie del parlamentare, Liliane Murekatete, il fratello Michel Rukundo, la madre Marie Therese Mukamitsindo e l'altro figlio Richard Mutangana. Quest'ultimo è indagato assieme a Ghislaine Ada Ndongo e Christine Ndyanaho Koburangyra Kabukoma che si sono succeduti dal 2014 ad oggi quali legali rappresentanti dell'associazione di promozione sociale Jambo Africa di Sezze. La posizione più pesante è quella della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 73Orlando73 : RT @valy_s: Chiusa l’inchiesta su moglie, suocera e cognato di #Soumahoro: il “diritto alla moda e all'eleganza” vale 2 MILIONI€. Insomma..… - giannisassari08 : RT @tempoweb: #Soumahoro, indagini chiuse. 'I soldi per i #migranti finivano in vestiti di lusso' #5aprile #iltempoquotidiano https://t.co… - tempoweb : #Soumahoro, indagini chiuse. 'I soldi per i #migranti finivano in vestiti di lusso' #5aprile #iltempoquotidiano… - Maggi18P : RT @ChiodiDonatella: Onorevole #Soumahoro, ma pure lo shopping da #Ferragamo della sua signora coi soldi dei #migranti, che poi sarebbero i… - elenaruggeri2 : RT @ChiodiDonatella: Onorevole #Soumahoro, ma pure lo shopping da #Ferragamo della sua signora coi soldi dei #migranti, che poi sarebbero i… -