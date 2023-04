Sostenibilità | il Gruppo Ebano avvia la certificazione B-Corp

(Di mercoledì 5 aprile 2023)Spa, insieme alle società delil processo per acquisire laB-. L’annuncio è stato dato dal presidente del, Carlo Robiglio, intervenuto nel corso dell’evento dal titolo «Certificare la, diventare società benefit e Boration» promosso da Confindustria Novara Vercelli Valsesia e Novamont, a Novara, e che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Catia Bastioli, Ceo di Novamont società benefit e B-, Lara Ponti, Ceo Ponti Spa società Benefit, e Dino Saiani, Cfo Alessi Spa società Benefit. Una tappa cruciale del tragitto di sviluppo sostenibile della holding novarese, che opera a livello nazionale nell’editoria, nella formazione professionale per il mercato B2C e B2B, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... illimitybank : ??? Oggi alle 18 si svolgerà l’evento 'ESG E Bilancio Di Sostenibilità Nelle Imprese' organizzato da The Information… - DD_3Circ_Gubbio : Questa mattina gli Alunni e le Alunne della classe 3B Primaria di San Martino hanno sperimentato attraverso worksho… - carlottabaini : RT @Carlo_Robiglio: ???? Investire nella #Sostenibilità ambientale, sociale e di governance e aumentare, al tempo stesso, le prospettive di c… - pgei : Gruppo @rekeep_spa premia il #merito degli #studenti migliori d'Italia #formazione #sostenibilità #greenplanner… - Feed_Host : RT @Fincantieri: Dietro il mondo #Fincantieri si nascondono curiosità, primati e informazioni che rendono il Gruppo uno dei protagonisti de… -

BPER Banca, Bilancio di: erogati 5,6 milioni in progetti culturali, sociali, ambientali e sportivi Il Bilancio dipubblicato dalBPER Banca illustra, con riferimento all'esercizio 2022, le azioni riguardanti la riduzione degli impatti ambientali, la gestione delle risorse umane, i ritorni su ......leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese e parte delSesa. ...una grande opportunità sia per migliorare l'efficienza operativa che per promuovere la...... con Beppe Carletti, celebre tastierista e cofondatore delmusicale dei Nomadi, insieme a ... workshop per realizzare decorazioni con i materiali di recupero in un'ottica die ...