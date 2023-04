Sostegno, Gilda: “Bene dietrofront ministero su incarichi con titoli esteri non ancora validati” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Accogliamo con favore il passo indietro del ministero sulla questione dei titoli di specializzazione sul Sostegno conseguiti all’estero. Si tratta di un risultato che premia il nostro impegno contro un provvedimento iniquo che rischiava di alimentare ulteriormente la compravendita delle specializzazioni e delle abilitazioni in Europa, a danno degli alunni con disabilità”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Accogliamo con favore il passo indietro delsulla questione deidi specializzazione sulconseguiti all’estero. Si tratta di un risultato che premia il nostro impegno contro un provvedimento iniquo che rischiava di alimentare ulteriormente la compravendita delle specializzazioni e delle abilitazioni in Europa, a danno degli alunni con disabilità”. L'articolo .

