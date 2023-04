“Sono madre legale di una bimba che è anche mia nipote”: l’assurdo caso di Ana Obregon (Di mercoledì 5 aprile 2023) Continua a far discutere in Spagna il caso dell’attrice 68enne Ana Obregón, madre legale di una bimba nata da una gestazione per altri in Florida lo scorso 20 marzo. Madrid non si è mai dotata di una legge sul tema, perciò la donna si è dovuta recare negli Stati Uniti, e la sua vicenda – apparsa nei giorni scorsi sulla copertina della rivista Hola – ha fatto il giro del mondo. Lei stessa aveva diffuso la notizia dopo averla tenuta nascosta per molto tempo. “Sono tornata a vivere”, ha spiegato la star iberica, che nel 2020 aveva tragicamente perso il primogenito 27enne, Alejandro, a causa di un tumore. E proprio con il seme congelato di quest’ultimo è stata eseguita la fecondazione. La piccola è quindi anche nipote biologica dell’attrice. “Legalmente è mia figlia – ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Continua a far discutere in Spagna ildell’attrice 68enne Ana Obregón,di unanata da una gestazione per altri in Florida lo scorso 20 marzo. Madrid non si è mai dotata di una legge sul tema, perciò la donna si è dovuta recare negli Stati Uniti, e la sua vicenda – apparsa nei giorni scorsi sulla copertina della rivista Hola – ha fatto il giro del mondo. Lei stessa aveva diffuso la notizia dopo averla tenuta nascosta per molto tempo. “tornata a vivere”, ha spiegato la star iberica, che nel 2020 aveva tragicamente perso il primogenito 27enne, Alejandro, a causa di un tumore. E proprio con il seme congelato di quest’ultimo è stata eseguita la fecondazione. La piccola è quindibiologica dell’attrice. “Legalmente è mia figlia – ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Ana Obregón, mamma a 68 anni con la gestazione per altri: 'La bimba è nata dal seme di mio figlio morto'. L'attrice… - SusannaCeccardi : Strappare il figlio ad una madre che lo ha partorito e portato in grembo per 9 mesi per denaro è la cosa più atroce… - ProVitaFamiglia : L'uomo ?? e la donna ?? sono differenti, e la loro diversità è una ricchezza talmente potente da generare nuova Vit… - piabarbuzzi : madre smetti di chiedermi se voglio il minestrone passato o no SONO ADULTA - robi_morg : RT @Agenzia_Ansa: Ana Obregón, mamma a 68 anni con la gestazione per altri: 'La bimba è nata dal seme di mio figlio morto'. L'attrice rivel… -