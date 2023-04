Sonia Bruganelli svela un retroscena su un ex concorrente del GF Vip: “Con lui tutto è cambiato” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sull’ultimo numero del magazine Chi è presente un’intervista rilasciata da Sonia Bruganelli, la quale ha fatto delle confessioni su un ex concorrente del GF Vip. L’opinionista delle ultime due edizioni del reality show ha svelato di essere molto felice di aver preso parte a questa avventura. La donna, inoltre, ha chiarito di aver apprezzato moltissimo L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sull’ultimo numero del magazine Chi è presente un’intervista rilasciata da, la quale ha fatto delle confessioni su un exdel GF Vip. L’opinionista delle ultime due edizioni del reality show hato di essere molto felice di aver preso parte a questa avventura. La donna, inoltre, ha chiarito di aver apprezzato moltissimo L'articolo proviene da KontroKultura.

