Sonia Bruganelli svela qual è stato il momento esatto in cui il Gf Vip 7 “è cambiato” (e c’entra uno dei Vipponi!) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Terminata la settima edizione del Gf Vip, Sonia Bruganelli ha fatto un bilancio della sua esperienza in qualità di opinionista. Al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha parlato del suo ruolo nel reality, delle sue college Orietta Berti e Giulia Salemi e del conduttore : L’anno scorso il mio Gf Vip è stato una scommessa, ero molto diretta , ma anche meno attenta ai nodi del racconto e non ero abituata a muovermi davanti a una telecamera. Quest’anno è stato completamente diverso, anche perché con Orietta Berti ho trovato sintonia. Ciascuna aveva un ruolo ben definito e si è capito che, di base, mi interessa esprimere commenti che abbiano un senso piuttosto che attirare l’attenzione su di me. Mi dispiace che sia finita proprio adesso che Orietta stava dando il meglio. Con Alfonso Signorini il ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Terminata la settima edizione del Gf Vip,ha fatto un bilancio della sua esperienza inità di opinionista. Al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha parlato del suo ruolo nel reality, delle sue college Orietta Berti e Giulia Salemi e del conduttore : L’anno scorso il mio Gf Vip èuna scommessa, ero molto diretta , ma anche meno attenta ai nodi del racconto e non ero abituata a muovermi davanti a una telecamera. Quest’anno ècompletamente diverso, anche perché con Orietta Berti ho trovato sintonia. Ciascuna aveva un ruolo ben definito e si è capito che, di base, mi interessa esprimere commenti che abbiano un senso piuttosto che attirare l’attenzione su di me. Mi dispiace che sia finita proprio adesso che Orietta stava dando il meglio. Con Alfonso Signorini il ...

