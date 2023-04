Sonia Bruganelli nostalgica dopo la finale del GFVip: il dolce post social (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sonia Bruganelli nostalgica dopo la finale del Grande Fratello Vip: ecco il dolce post social dell’opinionista del reality show Sonia Bruganelli anche quest’anno come l’anno scorso è stata un pilastro fondamentale per il noto reality show di Canale 5. Il conduttore Alfonso Signorini anche per la settima edizione del Grande Fratello Vip, appena conclusa si è circondato da tre donne eccezionali. Sonia e Orietta Berti in qualità di opinioniste e quest’anno anche Giulia Salemi in studio dove ha letto e commentato i tweet dei fan del reality show. Lunedì 3 aprile c’è stata la finale del Grande Fratello Vip dove è riuscita a trionfare la dolcissima Nikita Pelizon. Leggi anche –> Alvin e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 aprile 2023)ladel Grande Fratello Vip: ecco ildell’opinionista del reality showanche quest’anno come l’anno scorso è stata un pilastro fondamentale per il noto reality show di Canale 5. Il conduttore Alfonso Signorini anche per la settima edizione del Grande Fratello Vip, appena conclusa si è circondato da tre donne eccezionali.e Orietta Berti in qualità di opinioniste e quest’anno anche Giulia Salemi in studio dove ha letto e commentato i tweet dei fan del reality show. Lunedì 3 aprile c’è stata ladel Grande Fratello Vip dove è riuscita a trionfare la dolcissima Nikita Pelizon. Leggi anche –> Alvin e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #pierpaolopretelli non appare particolarmente convinto all’idea che sia la fidanzata #GiuliaSalemi a sedersi sulla… - alexandrax____ : RT @Samy12____: Cit. Sonia Bruganelli. Quello che è sempre stato evidente a tutti tranne a chi non voleva vedere. #donnalisi - Ladysoraya7 : RT @Samy12____: Cit. Sonia Bruganelli. Quello che è sempre stato evidente a tutti tranne a chi non voleva vedere. #donnalisi - LaSamanthaaa : RT @SaraRRSnow: Sonia Bruganelli ha deciso di andare via col botto ?? - _ashygirl__ : RT @SaraRRSnow: Sonia Bruganelli ha deciso di andare via col botto ?? -