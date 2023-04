Sondaggi Proger Index | il Pd avanza piano | si rivede il M5S

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono poche le variazioni di consenso dei partiti rilevate daiper Piazza Pulita andati in onda il 30 marzo. Fratelli d’Italia è data in flessione (-0,2%) al 29,7% mentre il Pd è cresciuto dello 0,1% al 20,1%. Rialza la testa il Movimento 5 Stelle che guadagna due decimi rispetto alla precedente rilevazione portandosi al 15,6%. Male la Lega che perde tre decimi e scivola all’8,6%. Il Terzo Polo ne approfitta e si avvicina salendo di un decimo all’8,3%. In crescita pure Forza Italia che passa dal 6,2% al 6,4%. L’alleanza Sinistra Italiana/Verdi rimane appena sopra la soglia di sbarramento al 3,1%. +Europa è stabile al 2,5% mentre Italexit è in flessione all’1,7%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 4%. La quota di astenuti e indecisi si attesta al 37,8%. Fonte:...