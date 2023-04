Solofra | aggredisce sanitari 118 e danneggia ambulanza | Imparato | “Ora basta | intervenga il prefetto”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiManuale di sopravvivenza per operatori. Dovrebbe essere questo l’esame finale per chi intende intraprendere le professionie. Perché ormai siamo all’indicibile. Le aggressioni in provincia di Avellino nei confronti del personale del 118 e del pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino non si contano più sulle dita di una mano. Questa vota, ‘l’agguato si è consumato aed è toccato proprio agli operatori del 118, autisti e infermieri. Lo stesso uomo che aveva bisogno di cure si è ribellato alla presenza dei soccorritori e li ha aggrediti con una spranga, colpendo dunque non solo le persone ma anche l’che ha subito importanti danni. “Gli operatori non sono armati se non della loro professionalità e della loro moralità che li spinge ogni ...

Armato di un bastone ha aggredito il personale del 118 e ha infranto i vetri dell'ambulanza arrivata in via Principe Amedeo a Solofra, in provincia di Avellino, per soccorrerlo. Il protagonista dell'aggressione è un 44enne del posto che all'arrivo dei sanitari ha dato in escandescenze: prima ha spintonato l'autista poi con .... Violenza e follia a Solofra, dove questa mattina si è consumata una nuova aggressione al personale sanitario del 118. In via Principe Amedeo è avvenuto l'assalto a personale e ambulanza del servizio di soccorso in ...

Lo annuncia il segretario della Funzione pubblica Irpinia-Sannio della Cisl, Massimo Imparato, a poche ore dall'ennesimo episodio di violenza registrato stamattina a Solofra ... oltre il 70 per cento ...