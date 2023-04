Sollevamento pesi, i convocati dell’Italia per gli Europei 2023: confermata la presenza di otto azzurri (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono state diramate dal direttore tecnico della Nazionale italiana, Sebastiano Corbu, le convocazioni definitive per gli Europei di Sollevamento pesi, in programma a Yerevan (Armenia) da sabato 15 a domenica 23 aprile 2023: confermata la presenza di otto azzurri (cinque uomini e tre donne). Così come previsto nell’elenco provvisorio diramato nei giorni scorsi e nelle entry list definitive della rassegna, saranno in gara tra gli uomini Sergio Massidda (61 kg), Mirko Zanni (73 kg), Oscar Reyes Martinez (81 kg), Antonino Pizzolato (89 kg) e Cristiano Giuseppe Ficco (96 kg). Tra le donne saranno al via invece Giulia Imperio (49 kg), Lucrezia Magistris (59 kg) e Giulia Miserendino (71 kg): si tratta del primo appuntamento internazionale della stagione e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono state diramate dal direttore tecnico della Nazionale italiana, Sebastiano Corbu, le convocazioni definitive per glidi, in programma a Yerevan (Armenia) da sabato 15 a domenica 23 aprileladi(cinque uomini e tre donne). Così come previsto nell’elenco provvisorio diramato nei giorni scorsi e nelle entry list definitive della rassegna, saranno in gara tra gli uomini Sergio Massidda (61 kg), Mirko Zanni (73 kg), Oscar Reyes Martinez (81 kg), Antonino Pizzolato (89 kg) e Cristiano Giuseppe Ficco (96 kg). Tra le donne saranno al via invece Giulia Imperio (49 kg), Lucrezia Magistris (59 kg) e Giulia Miserendino (71 kg): si tratta del primo appuntamento internazionale della stagione e ...

