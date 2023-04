Soleil, Pierpaolo o Giulia: uno di loro al posto di Sonia? Le loro parole (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sonia Bruganelli anche quest’anno ha fatto intendere che non tornerà a ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip e così è stata aperta la corsa al sostituto. In pole position ovviamente i tre volti che hanno lavorato all’ultima edizione: Soleil Sorge, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Soleil e Pierpaolo sono stati i conduttori del GFVip Party e hanno sostituito Sonia nelle due puntate in cui lei è stata assente, mentre Giulia ha ricoperto il ruolo di esperta dei social, rinominata dal web la bastarda col tablet. Quando però Signorini le ha chiesto di prendere il posto della Bruganelli per le due puntate in cui era assente, ha risposto di no. “A Natale non mi sentivo pronta, ... Leggi su biccy (Di mercoledì 5 aprile 2023)Bruganelli anche quest’anno ha fatto intendere che non tornerà a ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip e così è stata aperta la corsa al sostituto. In pole position ovviamente i tre volti che hanno lavorato all’ultima edizione:Sorge,Pretelli eSalemi.sono stati i conduttori del GFVip Party e hanno sostituitonelle due puntate in cui lei è stata assente, mentreha ricoperto il ruolo di esperta dei social, rinominata dal web la bastarda col tablet. Quando però Signorini le ha chiesto di prendere ildella Bruganelli per le due puntate in cui era assente, ha risdi no. “A Natale non mi sentivo pronta, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : I nostri paladini, i conduttori di #GFVIPPARTY fanno il loro ingresso trionfale in Studio: Soleil e Pierpaolo Prete… - thesicilianboy : @BITCHYFit Soleil e Pierpaolo sono stati opinionisti per qualche sera quando hanno sostituito Sonia, e devo dire no… - BITCHYFit : Soleil, Pierpaolo o Giulia: uno di loro al posto di Sonia? Le loro parole - direpuntoit : Federica Panicucci conduce la seconda edizione di #BacktoSchool, in partenza questa sera su Italia 1. Nel cast dell… - Lecosebellerit1 : @LoredanaTomarc1 @11amisole Mah strano che queste cose le vedete solo voi salemine tossiche .... purtroppo per voi… -